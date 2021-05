, presidente della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la matematica salvezza della sua squadra:“Sono felice di poter tornare a parlare, ho aspettato molti mesi. Tra poco tornerò in America, e voglio ringraziare pubblicamente Iachini. Un anno fa è venuto dopo 17 partite e ci ha salvati, portandoci al decimo posto. Quest’anno ci ha salvato, e credo che ognuno di noi dovrebbe ringraziare Beppe per il lavoro che ha fatto. Quando sono tornato dall’America la squadra era terrorizzata, e solo grazie a Iachini ci siamo salvati. Spero che i fiorentini faranno una stata per lui a Piazzale Michelangelo”.“Il mio più grande errore è stato sentire la pressione della piazza, quando l’ho mandato via dopo le prime sette partite. La responsabilità è mia, non dovevo mandarlo via. Montella è stata una scelta condivisa da tutti. Si è visto che i risultati di Iachini sono stati migliori di Prandelli e Montella, ed ho sbagliato a mandarlo via. Ho imparato che devo ascoltare meno la piazza, e seguire maggiormente i miei istinti. Non farò più quest’errore. Volevo fare una squadra migliore dell’anno prima, non ci siamo riusciti. Vogliamo fare meglio dei precedenti due anni e lavoreremo per questo”.“Tre mesi fa era stato detto che si doveva riprogettare e ristrutturare la società. Chi sarà il nuovo allenatore e come verrà rifatta la squadra lo diremo nel prossimo futuro”.“Che tipo di allenatore voglio? Voglio un allenatore che vince”“Da quando l’ho visto in America mi ha fatto una grande impressione. Vogliamo accontentarlo e rinnovare il contratto per farlo stare qui. Non ci sono ancora stati incontri nelle ultime due settimane, aspettiamo la fine della stagione e poi darò le risposte. La nostra intenzione è di tenerlo”“Vogliamo fare il meglio possibile per le nostre possibilità finanziarie”.“Non so ancora cosa sarà del suo futuro”“Ho comprato la Fiorentina e poi è iniziato il disastro del Covid. Io ho messo tanti soldi, veri. Ho pensato come sarebbe possibile di cambiare tutto il sistema. Ho intenzione di mettere in vendita la Fiorentina. L’ho pagata, tra società e debiti 250 milioni, più i soldi del centro sportivo, e siamo a 350 milioni. Voglio vendere la Fiorentina ai fiorentini, ricchi, quelli con i soldi. Ma dovete mettere almeno il 10% in una settimana, fare come ho fatto io. Dovete spendere quanto ho speso io. Se arriva un fiorentino con i miei soldi, che metterà questi soldi, gli venderò la Fiorentina. Ma non c’è, allora perché criticate un americano che è venuto a portare i soldi? Questa offerta dura solo 10 giorni, vedete voi”.“Nessun annuncio da fare oggi, quando finirà il campionato vi dirò tutto”.“Andrò a parlarci oggi con Nardella. Ho già dato una risposta un anno fa sullo stadio, ero pronto per farlo e a questo punto saremmo stati sicuramente più avanti”.“Annunceremo la futura programmazione per il futuro quando diremo il nuovo allenatore. Quest’anno i nostri ricavi sono 72 milioni, che non si vedeva da oltre 10 anni. Siamo stati distrutti economicamente. Voglio alzare i ricavi, perché non posso mettere tanti soldi tutti gli anni. Io sono a Firenze perché voglio bene a questa città, ma potrei comprarmi qualsiasi squadra del mondo”.“Abbiamo avuto paura di andare in Serie B in questa stagione. Non voglio dare un obbiettivo chiaro, ma non voglio più lottare per la salvezza. I risultati non sono arrivati in questa stagione, io mi prendo la mia colpa. Siamo arrivati ad adesso che siamo salvi, vedremo la classifica”.