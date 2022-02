Francesco Flachi torna in campo, a 46 anni. L'attaccante è rientrato dopo la lunga squalifica di 12 anni per la cocaina: "E' la mia rinascita. Questo giorno cancella dodici anni di squalifica. Sono tornato quello che ero prima: un calciatore". In tribuna c'era anche il tecnico Walter Novellino, che lo prende in giro: "Io te l’avevo promesso, però sei stato ridicolo, non hai beccato una palla".



IN 700 PER LUI - In centinaia di tifosi lo hanno applaudito: poteva tornare in campo già a metà gennaio, ma il Covid ha sospeso il campionato di Eccellenza, costringendolo a un altro mese di attesa. Commozione per l'ex Fiorentina, Bari, Ancona, Empoli, Brescia e soprattutto Sampdoria, con cui ha segnato 110 gol: entrato con i titolari, è uscito dopo mezzora. Più di 700 persone sono arrivate a Signa solo per lui, molti anche da Genova. Perché il talento non ha età.