Como, Belotti ha detto sì: i dettagli

26 minuti fa



Andrea Belotti ha dato la sua disponibilità al trasferimento al Como: in queste ore si sta definendo tutta l'operazione, come riportato da Gianluca Di Marzio. Il giocatore, che ha giocato in prestito alla Fiorentina da gennaio a giugno, ha accettato dunque il Como che giocherà la sua prima stagione in Serie A nel 2024-2025 dopo 21 anni.



Belotti, classe 1993 e campione d'Europa nel 2021, in carriera ha giocato con le maglie di AlbinoLeffe, Palermo, Torino, Roma e Fiorentina. In carriera, il Gallo ha giocato 450 partite nei club, segnando 157 gol. In Nazionale, invece, Belotti ha giocato 44 match, realizzando 12 reti.