Como, esordio di fuoco con la Juve: Fabregas cerca l'impresa nelle quote, i bookie scommettono sulla salvezza alla prima stagione

Non è stato fortunato il sorteggio per il, che nel giorno del ritorno in Serie A trova sulla propria strada la Juventus all’Allianz Stadium. Gli uomini guidati da Fabregas però sognano un ritorno con il botto in massima serie: si gioca a 9,25 l’impresa degli ospiti contro l’1,35 del segno «1». Nel mezzo, a 4,50, un pareggio che sarebbe ben accetto in casa lariana.- Tuttavia, il Como non si sta nascondendo durante il mercato estivo e le ambizioni sono già alte: su, la qualificazione in una coppa europea entro il 2026 paga infatti 10 volte la posta. Più difficile il sogno scudetto nelle prossime due stagioni, proposto a quota 50. Attenzione, però, al rischio di una retrocessione già nella Serie A 2024/2025, vista a 2,50 volte la posta.