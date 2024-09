GETTY

Como, la denuncia di Cutrone: insulti e minacce di morte a lui e alla famiglia per il rigore sbagliato

54 minuti fa



Patrick Cutrone ha denunciato gli insulti ricevuti sui social dopo la partita persa dal suo Como in casa dell'Udinese. L'attaccante ha sbagliato un calcio di rigore nei minuti di recupero e i lariani hanno incassato un altro ko, restando con un solo punto in classifica.



Nel post partita, il suo profilo è stato bersaglio di violenza sui social dove Cutrone e la sua famiglia hanno ricevuto offese e minacce di morte da parte di alcuni tifosi.



Il giocatore ha reso nota questa vicenda attraverso una storia sul proprio profilo Instagram: "Accetto le critiche come giusto che sia, ma queste cose non le lascio passare. Questo è un esempio di tanti altri", ha scritto. Tra i commenti, risultano presenti molti messaggi in cui al giocatore, a sua moglie e ai figli vengono augurati malattie e morte.