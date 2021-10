Antonino La Gumina, attaccante del Como, in gol nella vittoria contro il Brescia, parla a La Provincia: “Domenica scorsa è successo che ci siamo stancati di giocare bene e non vincere, che la voglia di dire basta ha prevalso su tutto il resto ed è uscito alla grande un atteggiamento che abbiamo tenuto per tutta la gara. Un atteggiamento che paga. Sono felicissimo di aver segnato, i gol mancano sempre a un attaccante, ma la vera gioia è essere riuscito tutti insieme a ottenere questo successo specialmente dopo aver subito due volte la rimonta. Un segnale di compattezza mentale importante, ma si sentiva, si vedeva quanta voglia avevamo. E comunque l’abbiamo detto sempre, l’importante era continuare a costruire, a martellare, a creare occasioni, e prima o poi i gol sarebbero arrivati".



"Adesso non bisogna cambiare atteggiamento, dobbiamo capire che non abbiamo ancora fatto nulla, ma che possiamo fare tanto se continuiamo così e fare una stagione importante perché ce la meritiamo. Scendere in B? Non è stato semplice, alla Sampdoria ho sempre lavorato come se dovessi giocare, ma poi il mister faceva le sue scelte. Però giocare così poco non fa per me e ho accettato la proposta del Como per poter giocare con continuità indipendentemente dalla categoria. E non mi pento perché mi hanno accolto benissimo. Sono qui per riscattarmi e in un ambiente così positivo la mia voglia aumenta ancora di più”.