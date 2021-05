Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, parla a La Provincia, chiudendo le porte a Mario Balotelli: "I rinforzi saranno una decina, ma Balotelli non sarà mai un giocatore del Como. E' un'idea che è nata e morta lo scorso anno: lui è un grande giocatore ma noi vogliamo gente che sia in parabola ascendente, crediamo in un calcio fatto di motivazioni".