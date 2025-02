Como-Napoli: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Il lunch match domenicale della 26esima giornata di Serie A offre una partita importante per la classifica: al Sinigaglia si giocaDopo aver rallentato la corsa pareggiando negli ultimi tre turni di campionato, gli azzurri di Antonio Conte vogliono tornare al successo per consolidare il primo posto in classifica (ora 56 punti, due più dell'Inter).I lariani di Cesc Fabregas invece arrivano dalla bella vittoria contro la Fiorentina al Franchi e ora vanno a caccia di continuità.Tutte le informazioni su Como-Napoli:

: Como-Napoli: domenica 23 febbraio 2025: 12.30: DAZN e DAZN 1 (214 Sky): DAZN: Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Strefezza; Diao.. Fabregas.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Raspadori.. Conte.

- Nel Como Fabregas punta forte su Caqueret, Nico Paz e Strefezza, Diao come centravanti. Senza gli infortunati Neres e Mazzocchi, il Napoli di Conte può tornare al 4-3-3 con il tridente Politano-Lukaku-Raspadori. Se recupera Spinazzola, l'alternativa è il 3-5-2.- La sfida tra Como e Napoli sarà trasmessa in esclusiva su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv, oltre che per console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.Inoltre, per tutti i clienti Sky Q, Sky Glass e Sky Stream, che hanno l'abbonamento a DAZN, potranno vedere il derby d'Italia anche sul canale 214 di Sky (DAZN 1).

- Como-Napoli sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN, scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet; da browser invece basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell'account.- La telecronaca della partita è affidata a Edoardo Testoni con il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.