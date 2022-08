Ora va capito se l’arrivo disul Lago di Como sia uno sfizio di due milionari -- che gli sfizi se li possono prendere, eccome, o invece sia l’inizio di una nuova storia che proietterà nel tempo il club nei quartieri alti del Calcio italiano. Su Fabregas c’è poco da dire: è stato un campione -- che sta vivendo il suo(nell'ultimo anno ha giocato una manciata di partite nella squadra riserve del Monaco) e oggi che di anni ne ha 35 può dire di cominciare una, perché il contratto che ha firmato è biennale e perché - l’ha detto subito chiaro e tondo -(che la A non la vede da vent’anni, dopo le stagioni d’oro negli Anni ’80 quando in due diversi periodi rimase nel campionato più prestigioso sette stagioni in un decennio).Da qualche tempo negli ambienti del calcio circola la stessa battuta, che battuta non è:. La disponibilità economica, in effetti, non manca.- classifica Forbes -. Spieghiamo meglio: con 23,2 miliardi di dollari (alla voce Robert, ma il nome indonesiano è Budi) e 22,3 miliardi di dollari (questo è Michael, che di nome fa Bambang)- indonesian, ramo principale commercio del tabacco -. Eppure: nessuno li conosce, nessuno li ha intervistati. Hanno prelevato il Como da tre anni abbondanti,, senza investimenti poderosi, senza grancassa mediatica. Con unche è la cifra esistenziale di questi due signori ottantenni che in questi ultimi annie che, società di media e intrattenimento con sede nel Regno Unito,. Gestione oculata, rinnovamento dello stadio, volontà di rendere prezioso il “prodotto” Como anche e non solo con l'arrivo dello spagnolo Fabregas (che infatti ha annunciato di essere pronto anche a entrare in società con una quota).Insomma, questi, anche se sembra buffo dirlo di due che. Per ora il Como è stato dato in gestione a due uomini fidati, all’inizio a Michael Gandler di cui abbiamo parlato - ideatore anche del docu-film sul club che ha per titolo “The American", cioè lui - e da un anno all’ex giocatore inglese Dennis- giàcui è stata affidata la parte tecnica: è stato lui a convincere Fabregas a scegliere Como. Con lui lavorano nomi poco noti nell’ambiente del calcio, ma solo perché si tratta di: si tratta del dgdetto Charlie Ludi e del capo scoutingAnche perché