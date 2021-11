Il Como è una delle protagoniste di questa prima parte di campionato di Serie B. I lariani, che hanno ritrovato la cadetteria dopo anni difficili tra fallimenti e incertezze societarie hanno finalmente trovato una proprietà solida e i risultati sportivi stanno arrivando di conseguenza, con il settimo posto in classifica in piena zona playoff.

In vista del mercato di riparazione la dirigenza è pronta a completare la rosa a disposizione di mister Giacomo Gattuso, come confermato dal Direttore Generale Carlalberto Ludi a La Provincia di Como: "Noi ci prepariamo per avere alternative in ogni ruolo, casomai dovesse esserci un’esigenza. Dobbiamo farci trovare pronti. Dire oggi se ci servirà qualcosa è presto, dipende dal momento. Sappiamo che abbiamo le risorse per operare laddove ci fossero delle esigenze".