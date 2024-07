Como scatenato: Mazzitelli, Pisano e Audero a un passo. Accordo con Varane, Arthur è il sogno di Fabregas

OPERAZIONE ALLA ZIRKZEE

Ma non è l’unica. Il Como, infatti, secondo quanto viene riportato da Sky Sport, sta chiudendo il ritorno in Italia del giovane Manuel Pisano, attaccante classe 2006 in forza nelle formazioni giovanili del Bayern Monaco. Emigrato in Germania nel 2022 – dopo un periodo di crescita nel vivaio della Juventus -, la società lombarda sta lavorando a stretto contatto con la dirigenza bavarese per riportare nel Bel Paese un talento di grande prospettiva. La trattativa è in chiusura nelle prossime ore, tanto che i due club stanno discutendo degli ultimi dettagli come la percentuale di rivendita (il Bayern, in pieno stile Zirkzee, vuole ottenere un’alta percentuale, oltre a un diritto di poter pareggiare qualsiasi offerta che arriverà in futuro per Pisano): una volta sbloccata l'operazione, Pisano sarà inserito nella prima squadra di Fabregas, che si è mosso in prima persona per il talento del Bayern, in quanto ritenuto già pronto per la Serie A.