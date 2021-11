Matteo Solini, difensore del Como, in gol contro il Perugia nell’ultima vittoria dei lariani, parla a La Provincia: “In questa categoria è un confronto continuo con le proprie capacità, e sono contento di avere questa opportunità. Non faccio previsioni, è chiaro che le continuità di impiego per un giocatore è la prima cosa che conta, ma è anche tanto importante essere pronti quanto serve. Problemi comunque non ce ne sono, tra chi gioca e chi non gioca. Avete visto sabato dopo il suo gol l’abbraccio di Cerri con Gabrielloni? L’atmosfera è questa”.