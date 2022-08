Sarà un Como sempre più grandi firme. Dopo Cesc Fabregas, presentato in settimana in grande stile, è sempre più vicino l’arrivo di un altro campione che ha fatto la storia dell’Arsenal e della Premier League. Stiamo parlando di Thierry Henry.



SOCI - Il francese non tornerà a indossare gli scarpini, ma seguirà il suo ex compagno di squadra nell’investimento sulla società lariana. Cesc infatti, come rivelato nella conferenza stampa che lo ha introdotto, sarà protagonista in campo e fuori. Avrà un ruolo anche da investitore nel Como, di fatti diventandone un azionista. Stesso ruolo che avrà anche il campione d’Europa e del Mondo con la Francia.



STELLE - Titì ha comprato alcune quote del pacchetto azionario e non è escluso che nella prossima stagione sarà anche lui qualche volta sulle tribune del Sinigaglia. Manca solo l’annuncio ufficiale di una decisione comunque già presa e a cui ha contribuito anche un’altra leggenda del calcio inglese come Wise. Un tempo le sponde del lago erano terreno di conquista per le stelle dello star system, oggi, grazie alla proprietà indonesiana, Como sogna in grande anche nel calcio.