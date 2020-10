Altro colpo straniero del Como. Dopo Walker, Bansal-McNulty, Agiakwa e Dkidak è ufficiale l'arrivo di Matty Foulds, difensore inglese all'Everton nella scorsa stagione. "​Per me si tratta davvero di una grande e stimolante occasione – ha detto Foulds – sono molto felice di far parte di questo gruppo e il dovermi confrontare con una realtà nuova ed un calcio diverso è davvero intrigante. Sono pronto a dare il mio contributo". Classe '98, difensore o terzino, mancino di piede, con l'Everton Under 23 ha vinto per due volte la Premier League Under 21.