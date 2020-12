Marco Banchini non è più l'allenatore del Como. La decisione è stata annunciata dalla società sul sito ufficiale, a poche ore dal pareggio casalingo di ieri sera nel posticipo contro il Piacenza (0-0).

Di seguito il comunicato:



Il Como 1907 comunica di aver sollevato dall’incarico l'allenatore Marco Banchini. La società ringrazia Banchini per il lavoro svolto negli anni e per aver riportato il club tra i professionisti, vincendo il campionato di Serie D con il record di punti, augurandogli le migliori fortune professionali per il futuro.

La guida tecnica della squadra è affidata ad interim a Giacomo Gattuso e Massimiliano Guidetti.