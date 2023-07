| Como 1907 è lieta di comunicare l’ingaggio dal Lecce del difensore esterno destro Tommaso Cassandro fino al giugno del 2027.



| Como 1907 is pleased to announce the signing of new right-back from Lecce, Tommaso Cassandro, until June 2027.#BluNelCuore #Como1907 pic.twitter.com/I559TBeGcI — Como1907 (@Como_1907) July 15, 2023

Classe 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Bologna per poi iniziare la carriera da professionista nel Novara in Serie C. Dopo due stagioni e mezzo al Cittadella, dove ha collezionato 53 presenze in Serie B con 1 goal e 2 assist e raggiungendo la finale playoff, lo scorso gennaio è passato al Lecce dove ha debuttato in Serie A.Così ha commentato il neo-acquisto lariano: "Sono arrivato a Como perché sapevo che c'era una grande stima nei miei confronti e l'ho percepito subito parlando con il CEO Wise, il Direttore Ludi e Mister Longo. Ho trovato un gruppo che mi accolto bene con ragazzi fantastici. Prima di partire per il ritiro sono passato dallo stadio ed è stato subito amore a prima vista, mi è piaciuto molto.""Sono venuto qui perché ho voglia di dimostrare quello che non sono riuscito a fare al Lecce, dove ho trovato poco spazio, e quindi sono molto motivato e intenzionato ad aiutare la squadra. Da parte mia non mancherà mai il massimo impegno e la dedizione quotidiana che mi ha contraddistinto in questi anni. Ripagherò la fiducia del direttore e del mister in campo."