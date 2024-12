Getty Images

Como, Verdi pronto a rescindere: futuro in Serie B

Cristian Giudici

58 minuti fa



Simone Verdi si appresta a lasciare il Como. Il trequartista classe 1992 sta definendo la rescissione del contratto in scadenza a giugno 2025, con un'opzione per la prossima stagione. Sempre secondo Sky Sport, nel suo futuro a gennaio c'è il Modena in Serie B.



Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Verdi ha vestito anche le maglie di Torino, Juve Stabia, Empoli, Eibar in Spagna, Carpi, Bologna, Napoli, Salernitana e Verona. Da dove è arrivato nel mercato estivo del 2023, segnando 8 gol in 42 presenze.