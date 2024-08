Comune di Milano: "Inter e Milan valutano l'acquisto di San Siro, incontro a settembre"

, impegnate rispettivamente nel progetto di realizzazione di un nuovo stadio di proprietà a San Donato Milanese e Rozzano,: “”. La comunicazione proveniente da Palazzo Marino aggiunge successivamente: “È previsto un incontro tra l’Amministrazione comunale e le squadre nella seconda settimana di settembre”.- In attesa di prese di posizione ufficiali da parte di Inter e Milan,- col primo cittadino Squeri che solo un paio di giorni fa rispondeva al magazine "Settegiorni" in maniera rassicurante in merito all'avanzamento del progetto -. "Stiamo facendo di tutto per realizzare questo sogno che è nostro come dei tifosi. Combattiamo con la burocrazia italiana che dilata i tempi. Una cittadella sarebbe una bella cosa. Purtroppo non è facile da realizzare, ma almeno uno stadio sarebbe indispensabile. Per il progetto di Rozzano ragioniamo su 70 mila posti", ha detto il numero uno dell'Inter nell'intervista concessa a Sette.- Prima della nota diffusa dal Comune di Milano,che in caso di ok delle società partirebbe da gennaio 2025 e avrebbe una durata di 4 anni. Un piano che permetterebbe alle due squadre di continuare a giocare nel periodo previsto per completare i lavori e che, ipoteticamente, impedirebbe l'organizzazione di altre manifestazioni al di fuori degli appuntamenti calcistici. Quindi stop ai concerti e ad eventi simili, ad eccezione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, prevista per il 6 febbraio 2026. Uno scenario di fronte al quale sia gli impresari del mondo della musica che hanno già sottoscritto contratti per l'organizzazione di eventi nei prossimi anni sia alcuni esponenti del Consiglio Comunale si sono opposti fermamente. L'improvvisa irruzione sulla scena dell'eventualità dell'acquisto definitivo di San Siro per lo sfruttamento in particolare delle zone adiacenti a fini commerciali farebbe chiaramente venire meno il piano B prospettato da WeBuild.