In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con Rafael Leão non ha subito alcuna interruzione. pic.twitter.com/3B66oPdptu — AC Milan (@acmilan) January 31, 2023

La trattativa prosegue. Il Milan, con un post sui canali ufficiali, ha voluto smentire una rottura con Rafa Leao e il suo entourage riguardo al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: "In merito all’articolo pubblicato in data odierna dal quotidiano La Gazzetta dello Sport dal titolo: “Leão Milan rottura totale”, AC Milan tiene a precisare che la trattativa con".