, magari il rapporto non si è del tutto incrinato ma. Anzi. Dal club filtra ancorama si è di fatti. Le parti si raggiorneranno ma ilora inizia a far capolino. Dall’idea di legarsi fino al 2027 alle scintille delle ultime settimane, la storia d’amore tra il portoghese e la società sta vivendo una fase delicata e a determinarla è stata l’ormaiche qualsiasi club deve pagare per accaparrarsi Leao. E. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Maldini e Massara vedevano di buon occhio l’opzione di toglierla del tutto, ma mai hanno preso in considerazione l’idea di dimezzare il valore del proprio giocatore simbolo, per il qualeNon è una corsa contro il tempo, certo, ma. Iniziare la prossima stagione con Leao con un piede sulla porta potrebbe essere un autogol che lo stesso mercato attuale sconsiglia di fare.: tra la dirigenza rossonera e i, tanti, rappresentanti del giocatore, dae tra gli stessi uomini di Leao. Il Milan ha provato a far leva sul giocatore, invano. Le prestazioni di Leao sono calate a picco, come la classifica della squadra di Pioli, e l’esclusione con il Sassuolo ha fatto rumore. Se in precedenza il giocatore aveva fatto intendere più volte di voler proseguire con i rossoneri e aveva dimostrato come la questione rinnovo non impattasse sul suo gioco, ora la situazione è cambiata. In campo Leao non ride più, i rapporti con il club si sono raffreddati e i tifosi iniziano a temere di dover dire davvero addio al loro idolo.