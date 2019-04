Il nuovo deferimento per violazione del Fair play finanziario non ha sorpreso i dirigenti del Milan che, contattati dall'Ansa hanno confermato come il procedimento fosse un atto formale obbligato da parte della Uefa.



Il Milan è però consapevole che il periodo sotto indagine è precedente all'inizio della gestione Elliott e che il percorso con la Uefa è ancora molto lungo e prevede dei passi formali obbligati fra cui proprio il deferimento pubblicato oggi.