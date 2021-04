Questo è il contenuto: "Le società Facebook Inc e Facebook Ireland Ltd. non hanno informato adeguatamente e immediatamente i consumatori, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti. In tal modo hanno indotto i consumatori a registrarsi sulla Piattaforma Facebook, enfatizzando anche la gratuità del servizio. Tale pratica è stata valutata scorretta, ai sensi degli art. 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo). L’Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa ai sensi dell’articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo"., per aver utilizzato delle pratiche scorrette riguardo l’utilizzo dei dati degli utenti. La vicenda è andata avanti nel corso del tempo, fino allo sviluppo arrivato nelle ultime settimane, quando il Consiglio di Stato ha bloccato il ricorso presentato da Facebook.Ogni persona deve sapere a cosa si sta iscrivendo e che fine faranno i suoi dati personali immessi su quella specifica piattaforma. In questo modo, la speranza è quella di sensibilizzare e spingere Facebook ad utilizzare una pratica corretta e soprattutto trasparente nei confronti di tutti gli utilizzatori.