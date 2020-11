. La maggioranza del popolo americano ha decretato di non essere più disposto a dover vivere la vita quotidiana come comparsa in un talk show televisivo permanente, dove sono i colpi di teatro e la violenza verbale a fare da denominatori comuni.. Non a caso i più preoccupati per questa verosimile inversione di tendenza che porterebbe Joe Biden al ruolo di nuovo presidente sono coloro che, nel mondo, esercitano la medesima ideologia trumpiana secondo la quale per governare occorre soprattutto stupire. Così il "Post" rivela tutte le manovre occulte che la Russia dell’oligarca Putin ha messo in atto per tentare di inquinare il voto degli americani.Anni di esercizi di equilibrismo persino da saltimbanco hanno visto Donald Trump, per esempio, minacciare ildi “guerra totale” per poi, la settimana successiva, dire che tra lui e il dittatore asiatico esisteva un feeling addirittura simile a quello degli innamorati. Indimenticabile, poi,laddove il Pontefice venne immortalato da fotografi e cameraman televisivi scuro in volto come se dovesse incontrare Belzebù. Imbarazzante, infine, l’attacco verbale che lo stesso Trump riservò aal vertice sulle sorte del pianeta di Davos. Inaccettabile, a chiudere, la sua campagna per il Muro con il Messico.. Personalmente sono più incline ad abbracciare la seconda tesi perché, a mio avviso, proprio le strampalate uscite di Trump erano e sono frutto di un progetto preciso e studiato a tavolino in precedenza con lo scopo di mettere in secondo piano. E se il dato economico in crescita gli Stati Uniti sembra essere stato l’unico punto a favore per Trump, va anche detto che lo stesso evento ha prodotto un ulteriore allargamento della forbice tra molto ricchi e molto poveri.. Trump è ovviamente furibondo. Sostiene di essere stato rapinato dei voti, minaccia di ricorrere alla Corte Suprema, subliminalmente invita il “suo popolo” a difenderlo. E’ l’ultimo show da talent di un presidente cartonato.