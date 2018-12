Paolo Condò ci va giù duro negli studi di Sky Sport dopo il pareggio dell'Inter in Champions League contro il PSV Eindhoven: "Nainggolan è mancato in tante partite, è l'acquisto che doveva incidere invece è rimasto sempre fuori per infortuni. Ma ora il sospetto che Nainggolan in realtà sia logoro sta venendo. Perisic invece è rimasto in Russia dal Mondiale, è da settembre che viene giustificato per questa storia dei Mondiali ma non si è accorto che un giocatore della Juve come Mandzukic sta facendo cose importanti?".