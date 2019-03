Il giornalista di Sky Paolo Condò ha analizzato la cessione di Manuel Locatelli al Sassuolo, da parte del Milan. Questa la sua disamina: "Il Milan ha già fatto un errore per il prossimo mercato secondo me. Io non avrei ceduto Locatelli, almeno non senza mantenermi almeno un diritto di riacquisto. Penso che possa diventare un ottimo giocatore".