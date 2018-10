Dagli studi di Sky Sport, Paolo Condò rivela le sensazioni societarie della Juventus sul caso Cristiano Ronaldo per le accuse di presunto stupro: "So di una Juventus è molto preoccupata per le conseguenze del caso Ronaldo. Gli sponsor iniziano ad irrigidirsi e allontanarsi da Ronaldo per questa questione, mentre il club a livello economico ci ha investito tantissimo per i prossimi 4 anni".