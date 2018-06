Dagli studi di Sky Calciomercato - L'Originale, Paolo Condò approva l'idea Moussa Dembelé per il centrocampo della Juventus: "La Juve con Dembelé comprerebbe un altro Matuidi. Un giocatore fondamentale, di grande corsa, di quelli che servono per vincere. E Matuidi è stato determinante per Allegri quest'anno".