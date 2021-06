Intervenuto sulle frequenze ufficiali della, il giornalista Paoloha parlato di diverse tematiche. Da Luis Alberto a Correa, passando per Sarri e Immobile. Ecco le sue dichiarazioni:ha avuto la sua chance con la Nazionale, ma. Sono da tempo un suo grande estimatore. In Spagna funziona così:, e non hai fatto già un percorso nelle under spagnole, rientrare. Sono generazioni che crescono insieme e vengono promosse contemporaneamente in Nazionale maggiore, come dimostra l'attuale selezione di, con molti calciatori che giocano insieme dal 2018".Su Sarri e Immobile: ". Parliamo di un allenatore che richiede molta autonomia e la Lazio ne lascia una forse limitata. Questo perché c’è un piano societario preciso dietro ogni scelta. Tra persone intelligenti si trova però sempre un punto di incontro, il triangolo(ride, ndr). Ritiro? È molto importante avere un’estate di tempo per lavorare con i propri giocatori, Sarri potrà farlo. Spero però che Acerbi ed Immobile sino impegnati fino all’11 luglio con l'Italia. Immobile? Sono curioso di vederlo con Sarri perché il centravanti segna sempre con lui, come testimoniano gli esempi del passato.Infine su Correa: "Poi c’è. Sono stato contento che la Lazio lo abbia riportato in Italia, mi piace dai tempi della Sampdoria.che ti fa fare il salto di qualità. Per me il Tucu ha tutto, può anche segnare di più. Ricordiamoci che in, quando la Lazio ha dovuto fare a meno di Immobile, Correa si è preso la squadra sulle spalle, segnando reti pesanti. Ha avuto un ruolo fondamentale per la qualificazione agli ottavi della Lazio".