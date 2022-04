Bodo Glimt e Roma si ritrovano contro nei quarti di Conference League dopo le due sfide del girone. Nelle due occasioni del primo turno arrivarono un pareggio per 2-2 all’Olimpico e soprattutto una pesantissima vittoria interna per 6-1 in Norvegia, risultato che gli uomini di Mourinho vogliono assolutamente vendicare in questa circostanza. Per ottenere l’accesso alla semifinale e dare la caccia al primo titolo europeo della storia del club, lo Special One si affida al suo bomber Tammy Abraham, capocannoniere della competizione con 7 centri. Il centravanti inglese, a secco nelle due precedenti sfide contro i norvegesi, è il favorito per sbloccare il match secondo gli esperti in quota a 5,75, mentre per quanto riguarda i padroni di casa occhi puntati soprattutto su Ola Solbakken – rivale numero uno di Abraham per salire sul trono di re dei bomber della competizione con le sue 6 reti – autore di una doppietta proprio nella gara di ottobre e proposto su 888 a 6,50 come marcatore inaugurale del match.