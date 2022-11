Si è chiusa la fase a gironi della Conference League targata 2022/2023. Lunedì 7 novembre alle ore 14, presso la sede dell'Uefa a Nyon in Svizzera, ci sarà il sorteggio degli spareggi (andata 16, ritorno 23 febbraio) per la fase a eliminazione diretta. Non si possono incontrare squadre della stessa nazione.



Le seconde classificate dei gironi di Conference League sono teste di serie:

FIORENTINA (Italia)

Dnipro (Ucraina)

Gent (Belgio)

Cluj (Romania)

Basilea (Svizzera)

Anderlecht (Belgio)

Lech Poznan (Polonia)

Partizan Belgrado (Serbia).



Le terze classificate dei gironi di Europa League sono non teste di serie:

AEK Larnaca (Cipro)

Sheriff Tiraspol (Moldavia)

LAZIO (Italia)

Qarabag (Azerbaigian)

Trabzonspor (Turchia)

Bodo/Glimt (Norvegia)

Ludogorets (Bulgaria)

Braga (Portogallo).



Le perdenti saranno eliminate, le vincenti si qualificheranno agli ottavi di finale contro le prime classificate dei gironi di Conference League (sorteggio 24 febbraio, andata 9 e ritorno 16 marzo):

Istanbul Basaksehir (Turchia)

AZ Alkmaar (Olanda)

Djurgarden (Svezia)

Sivasspor (Turchia)

Slovan Bratislava (Slovacchia)

West Ham (Inghilterra)

Villarreal (Spagna)

Nizza (Francia).