90 minuti separano la Fiorentina dagli ottavi di finale di Conference League. Gli uomini di Vincenzo Italiano ricevono lo Sporting Braga dopo il successo per 0-4 nell'andata in Portogallo, che concede ai viola un margine importantissimo. I lusitani, già fiaccati da uno svantaggio pesante, hanno anche un paio di assenze di rilievo, come Tormena squalificato e Al Musrati infortunato. Per la Fiorentina, esordisce tra i pali Sirigu.



Di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.



FIORENTINA (4-3-3): Sirigu; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco, Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Saponara



BRAGA (4-3-3): Tiago Sà; Borja, Oliveira, Niakaté, Mendes; Gomes, Pizzi, Castro; Horta, Banza, Djalò