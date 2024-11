Getty Images

Conference League: in campo Betis e Chelsea, tutte le partite LIVE

6 minuti fa



Prosegue la fase campionato della Conference League con la terza giornata, aperta dal successo per 2-0 degli islandesi del Vikingur Reykjavik contro i bosniaci del Borac Banja Luka.



Alle 18.45 si giocano sette partite: Genk-Omonia, HJK Helsinki-Olimpia Lubiana, Legia Varsavia-Dinamo Minsk, Paphos-Astana, Petrocub-Rapid Vienna, Shamrock Rover-TNS e TSC-Lugano.



Alle 21 in campo tutte le big: la Fiorentina di Raffaele Palladino, a quota 6 punti dopo due vittorie in classifica, va sul campo dell'APOEL Nicosia a Cipro, mentre il Chelsea affronta a Stamford Bridge gli armeni del Noah. Tocca anche al Betis, che riceve gli sloveni del Celje, e all'Heidenheim, che va sul campo degli scozzesi degli Hearts. Le altre gare sono Djurgarden-Panathinaikos, Copenaghen-Basaksehir, Guimaraes-Mlada Boleslav, Jagiellonia-Molde, Larne-San Gallo e LASK-Cercle Bruges.