La Lazio, scesa dall'Europa League, e la Fiorentina giocheranno in Conference League il 16 e il 23 febbraio. Per la squadra di Sarri c'è il Cluj, con partita d'andata all'Olimpico alle 21 e ritorno in Romania alle 18.45. Per la Fiorentina, prima gara contro il Braga in trasferta, in Portogallo (alle 18.45). Ritorno al Franchi alle 21: di seguito, il programma dei playoff



ANDATA (16 febbraio)



Ore 18.45



Qarabag - Gent



Trabzonspor - Basilea



Bodø/Glimt - Lech Poznań



Braga - Fiorentina



Ore 21



Lazio - Cluj



AEK Larnaca - Dnipro



Sheriff - Partizan



Ludogorets - C Anderlecht



RITORNO (23 febbraio)



Ore 18.45



Cluj - Lazio



Dnipro - AEK Larnaca



Partizan - Sheriff



Anderlecht - Ludogorets



Ore 21



Gent - Qarabag



Basilea - Trabzonspor



Lech Poznań - FK Bodø/Glimt



Fiorentina - Braga