Dopo il termine dei gironi di Champions League, oggi si chiude anche la prima fase di Conference League, che per l'Italia vede impegnata la Fiorentina di Vincenzo Italiano.



Il Gruppo A vede Istanbul Basaksehir e viola già qualificate a quota 10 punti e in lotta per la vetta, con i turchi che hanno lo scontro diretto favorevole per differenza reti e che quindi passerebbero da primi con lo stesso risultato dei toscani: alle 16.30 gli uomini di Emre Beolzoglu affrontano gli scozzesi degli Hearts, già eliminati così come i lettoni dell'RFS Riga, che ospitano i viola.