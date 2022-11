. Terza edizione per il campionato esportivo su, chi succederà a Benevento e Torino (vincitori rispettivamente nel 2021 e nel 2022)? La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente i dettagi del nuovo campionato:È tutto pronto per la terza stagione della eSerie A TIM, la competizione esportiva ufficiale di Lega Serie A, disputata in esclusiva su EA SPORTS FIFA 23.Dopo il successo delnell’edizione 2022, le formazioni torneranno a dare spettacolo sul campo virtuale, in un format che sarà ulteriormente arricchito.Tante saranno infatti le novità, a partire dagli eventi offline “” che, in collaborazione con i Club, offriranno un’esclusiva occasione di intrattenimento per gli appassionati, dando loro la possibilità di sfidare i Pro Player e vedere i calciatori cimentarsi nel gioco.Il primo di questi eventi si terrà il. Sarà anche l’occasione per la presentazione istituzionale della eSerie A TIM 2023.Nei mesi disi terranno gli, durante i quali tutti i fan avranno la possibilità di provare a conquistare un posto per ildi gennaio ed essere eventualmente selezionati da uno dei Club.Nella prima metà di gennaio tutte le squadre partecipanti scenderanno in campo per la, altra grande novità di questa stagione.A seguire verrà disputata la fase a gironi dellae i, prima di arrivare allein programma ilTutto questo verrà raccontato sul canale ufficiale Twitch “SerieA”, sempre più ricco di contenuti, con le voci di una squadra di talent ulteriormente ampliata per accompagnare al meglio gli appassionati in tutte le fasi del torneo.Anche in questa stagione, su incarico di Lega Serie A, proseguirà nella gestione degli aspetti di organizzazione e produzione della manifestazione, coadiuvati dal Tournament Organizersi conferma Title Sponsor della competizione, mentresarà sempre Partner della eSerie A TIM 2023 e ospiterà sulla sua dashboard di gioco le fasi di qualificazione online aperte a tutti.