È l’occasione per dirimere gli ultimi verdetti e per stabilire chi passerà il turno, andando direttamente agli ottavi di finale, chi dovrà passare dai playoff per farlo e chi invece dovrà abbandonare fin da subito la competizione. Un turno che andrà in scena in contemporanea con tutte le sfide che partiranno dalle ore 21.L’ultimo turno prevede le seguenti partite:Lask-VikingurChelsea-Shamrock RoversHeidenheim-San GalloPanathinaikos-Dinamo MinskDjurgarden-Legia Varsavia

Lugano-PafosBetis-HJFApoel-AstanaMolde-Mlada BoleslavJagiellonia-Olimpija LubianaCelje-TNSRapid Vienna-CopenhagenCercle Brugge-Istanbul BasaksehirLarne-GentHearts-PetroclubBacka Topola-NoahBorac Banja Luka-Omonia