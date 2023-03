Sono cominciate oggi le gare di ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Lazio e Fiorentina scendono in campo giovedì, mentre è andata in scena alle 18, per non sovrapporsi all'impegno di Europa League del Fenerbahce, la sfida dello Stadio Fatih Terim della capitale turca tra l'Istanbul Basaksehir dell'ex Inter Emre Belozoglu, nel girone iniziale proprio coi Viola, e il Gent di Vanhaezebrouck: dopo l'1-1 nella gara di andata in Belgio, i turchi, che arrivano da tre ko di fila in campionato, cedono di schianto per 1-4 contro i belgi, con la tripletta in 3 minuti (la più veloce della storia delle competizioni europee) dello scatenato bomber nigeriano classe 2002 Gift Orban, che aveva segnato un poker nell'ultima di campionato, e i gol di Cuypers e Januzaj. Gent agli ottavi, Basaksehir eliminato.