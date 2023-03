Sono solo una ventina i tifosi della Fiorentina che sono riusciti ad organizzare la lunghissima trasferta di Sivas, nel cuore dell'Anatolia, dove i viola di Italiano cercheranno di difendere il vantaggio acquisito a Firenze contro il Sivasspor, grazie al guizzo di Barak. Per i turchi, che mai hanno raggiunto i quarti di finale di una competizione europea, si tratta della partita più importante di sempre. La Fiorentina invece per la prima volta in questa stagione gioca una gara europea a eliminazione diretta da netta favorita, dopo Twente e Braga. Dalla panchina Luka Jovic, capocannoniere del torneo con 6 reti, perché ha dovuto ottemperare a impegni personali inderogabili di natura burocratica a Madrid ed è arrivato in Turchia solo oggi. Gioca Cabral, ma questo, dato lo stato di forma del brasiliano, 6 gol nelle ultime 7 partite, può non essere un problema...