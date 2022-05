Un digiuno durato 31 anni e interrotto grazie al successo contro il Leicester: la Roma si regala la finale di Conference League, da disputare a Tirana il prossimo 25 maggio, nella quale sfiderà il Feyenoord, capace di battere a sua volta il Marsiglia. Una sfida dal sapore particolare per Josè Mourinho, unico allenatore a prendere parte alla finale di una grande competizione europea con quattro squadre differenti e capace di vincerne 4 sulle sette disputate finora; una statistica che fa pendere la bilancia dei pronostici dalla parte giallorossa con i betting analyst che vedono favorita la Roma. Le quote per i giallorossi campioni di Conference League, infatti, oscillano tra l’1,50, passando per l’1,58 e l’1,60 fino ad arrivare all’1,65. Una sfida, quella contro gli olandesi, che, riporta agipronews, vede gli uomini di Mourinho leggermente favoriti: la vittoria giallorossa vale tra le 2,10 e le 2,20 volte la posta in palio con il pari tra 3,10 e 3,50 e il successo del Feyenoord tra 3,10 e 3,20. Mancano ancora 20 giorni all’atto conclusivo della Conference League che incoronerà una tra Roma e Feyenoord, ma i bookmaker hanno già individuato in Josè Mourinho l’uomo in più dei giallorossi.