Conference League, playoff d'andata: il Chelsea non sbaglia, vincono anche Betis e Lens

La Conference League ha mandato in scena le gare valide per l'andata dei playoff. Non ha deluso il Chelsea, vittorioso per 2-0 sul Panathinaikos. Vittorie anche per altre due squadre che possono stupire, come Betis Siviglia e Lens. Solo un pari, invece, per la Fiorentina. D seguito tutti i risultati:Le partite in programma Europa Conference League:18:00 Legia (Pol)-Drita (Kos) 2-018:00 Mlada Boleslav (Cze)-Paks (Hun) 2-218:00 Pyunik (Arm)-Celje (Slo) 1-018:30 FK Panevezys (Ltu)-TNS (Wal) 0-319:00 Brann (Nor)-FC Astana (Kaz) 2-019:00 Djurgarden (Swe)-Maribor (Slo) 1-019:00 FC Copenhagen (Den)-Kilmarnock (Sco) 2-0

19:00 Hacken (Swe)-Heidenheim (Ger) 1-219:00 Omonia (Cyp)-Zira (Aze) 6-019:30 CFR Cluj (Rou)-Paphos (Cyp) 1-020:00 Fiorentina (Ita)-Puskas Academy (Hun) 3-320:00 Kryvbas (Ukr)-Betis (Esp) 0-220:00 Rijeka (Cro)-O. Ljubljana (Slo) 1-120:00 Vikingur Reykjavik (Ice)-UE Santa Coloma (And) 5-020:15 Partizan (Srb)-Gent (Bel) 0-120:30 Wisla (Pol)-Cercle Brugge (Bel) 1-620:45 Klaksvik (Fai)-HJK (Fin) 2-220:45 St. Patricks (Irl)-Basaksehir (Tur) 0-021:00 Chelsea (Eng)-Servette (Sui) 2-021:00 Lens (Fra)-Panathinaikos (Gre) 2-121:00 Lincoln (Gib)-Larne (Nir) 2-121:00 St. Gallen (Sui)-Trabzonspor (Tur) 0-0