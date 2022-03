Riparte con la spinta dei bookmaker ma soprattutto degli scommettitori il cammino europeo della Roma in Conference League. Ad Arnhem, i giallorossi si giocano da favoriti l'andata dei quarti di finale contro il Vitesse, nel primo scontro diretto tra le due squadre. Il «2» di Mourinho si gioca a 1,95, in vantaggio sul 3,70 del pareggio e il 3,48 dei gialloneri. Ancora più ampia la differenza nelle quote sul passaggio del turno, che danno la Roma a 1,27 contro il 3,40 degli olandesi. Il dato più rilevante arriva però dalle scommesse sul vincente, con il 95% delle giocate che punta sul trionfo romanista. Una superiorità schiacciante rispetto a Marsiglia (appena all'1,5%) e Leicester (1,3%), con cui la Roma battaglia invece nelle quote: in questo caso sono gli inglesi a spuntarla di un soffio, a 5,00, con i giallorossi subito dietro a 5,50 e i francesi a 6,00. In doppia cifra, invece, il Psv (11,00) e il Feyenoord (12,00).