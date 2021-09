La carica è tanta dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Sassuolo e gli effetti sono evidenti anche sul fronte europeo. La Roma si conferma la squadra da battere in Conference League insieme al Tottenham, insieme al quale ha monopolizzato le scelte degli scommettitori (superano il 90% del totale le puntate complessive sui due club). Nelle giocate sulla squadra che vincerà il torneo, i giallorossi la spuntano di poco sugli inglesi (la scorsa stagione guidati proprio da Mourinho), anche se gli Hotspurs sono ancora leggermente avanti, a 4,50 contro il 5,50 dei giallorossi, con il Feyenoord terzo ma lontanissimo a 15,00. Nel frattempo gli analisti blindano il primo successo dello Special One nella fase a gironi: per la partita di domani contro il CSKA Sofia, la Roma vola a 1,15, contro il 6,40 del pareggio e il 18,20 dei bulgari. Alle spalle la sconfitta in Europa League della scorsa stagione, visto che più dell'80% delle puntate è finito sulla rivincita giallorossa. Da inizio stagione, tutte le partite giocate dalla Roma sono finite con almeno tre reti complessive e un altro Over 2,5 vola a 1,65. Solo due i gol subiti finora dalla difesa giallorossa in campionato, dato che in quota spinge le scommesse sul successo a porta inviolata, a 1,56.