A distanza di un anno dall’annuncio di Josè Mourinho alla Roma i giallorossi si preparano ad affrontare una partita che potrebbe segnare la prima stagione dell’allenatore portoghese nella Capitale. Giovedì 5 Maggio alle 21:00 i giallorossi si giocano l’accesso alla finale della Conference League, torneo al quale tiene molto sia lo Special One, sia i tifosi che riempiranno lo Stadio Olimpico. Roma-Leicester sulla lavagna scommesse Betaland vede i giallorossi favoriti a 2,17, mentre dopo l’1-1 della gara d’andata un altro pareggio a 3,25 porterebbe le due squadre ai tempi supplementari. L’incubo di un’altra semifinale persa contro una squadra inglese è un’opzione a 3,35 volte la posta.Pellegrini e compagni quindi partono con i favori del pronostico, ma la situazione è piuttosto equilibrata. La conferma arriva dalle quote per il passaggio del turno: giallorossi avanti a 1,58 e gli inglesi che sono proposti in finale a 2,28. A Tirana sarà protagonista anche una tra Olympique Marsiglia e Feyenoord, dopo che all’andata gli olandesi si sono imposti in casa per 3-2. I francesi devono vincere, possibilmente chiudendo i tempi regolamentari con più di un gol di scarto e il passaggio del turno vale 2,60, contro il Feyenoord che è favorito a 1,46.



Concentrato sul prossimo ostacolo, Mourinho punta sui suoi alfieri per superare il Leicester. Lorenzo Pellegrini ha portato i giallorossi in vantaggio all’andata e una sua rete vale 3,50, la stessa quota proposta per Nicolò Zaniolo. Tammy Abraham è il più atteso a 2,50.