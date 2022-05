ladi José Mourinho scende in campo all'Olimpico contro ildi Brendan Rodgers per la semifinale di ritorno: 1-1 all'andata in Inghilterra, al vantaggio di Pellegrini ha fatto seguito l'autorete di Mancini per il pareggio che tiene vivi i giochi.- La Roma va a caccia di una finale europea che non raggiunge dal 1990/91, sconfitta in Coppa Uefa contro l'Inter (2-1 complessivo tra andata e ritorno): proprio i nerazzurri sono l'ultima squadra italiana ad aver raggiunto una finale europea, quella di Europa League persa contro il Siviglia nel 2019/20. Passare il turno, inoltre, offrirebbe ai giallorossi la possibilità di vincere un altro titolo europeo dopo 40 anni: gli altri due in bacheca sono la Coppa delle Fiere del 1960/61 e la Coppa Anglo-Italiana del 1972. Per il Leicester, invece sarebbe la prima finale europea.: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanzez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham.: Mourinho.: Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, J. Evans, Justin; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Vardy, Barnes.: Rodgers.Fischio d'inizio, su Calciomercato.com la diretta di