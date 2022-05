L'allenatore del Leicester, Brendan Rodgers ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno in Conference League sul campo della Roma: "Vardy si è allenato ed è disponibile come tutti gli altri suoi compagni di squadra. A Mourinho ho regalato una tazza da tè per ringraziarlo di tutto ciò che ha fatto per me quando ero un giovane allenatore".







"Non vediamo l'ora di giocare allo Stadio Olimpico, scenderemo in campo senza paura e con lo stesso carattere che ci ha portato fin qui. Abbiamo già dimostrato di potercela fare, vogliamo vincere e andare in finale. La Roma sarà spinta dal proprio pubblico ed è brava in contropiede, quindi dovremo essere sempre concentrati".