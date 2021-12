Tottenham-Rennes non si giocherà. La sfida valevole per la sesta giornata del gruppo G di Europa League, rinviata giovedì per i 13 casi di Covid che hanno colpito gli Spurs (8 giocatori e 5 membri dello staff), non sarà riprogrammata entro il 31 dicembre, limite concesso dalla Uefa, perché i club non hanno trovato un accordo su una nuova data. Ora il caso passerà al ​UEFA Control, Ethics and Disciplinary Body, che dovrebbe multare il Tottenham oltre ad assegnare lo 0-3 a tavolino. Senza la possibilità di fare punti, il Tottenham chiude al terzo posto il girone alle spalle di Rennes e Vitesse ed esce così dalla Conference League.



RETROSCENA - ​In base alle regole Uefa, il match doveva essere giocato giovedì: il rinvio era accettato solo se il Tottenham fosse rimasto con meno 13 giocatori e senza alcun portiere.