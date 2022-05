Questa sera a partire dalle 21 all'Air Albania Stadium di Tirana la Roma affronterà il Feyenoord per la finalissima di Conference League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Lorenzo Pellegrini ha segnato o fornito un assist in ciascuna delle ultime quattro partite della Roma in UEFA Conference League, dopo aver preso parte a un solo gol in una delle sue precedenti cinque presenze nella competizione; ha realizzato due gol e fornito due assist nelle ultime quattro partite della UEFA Conference League, sempre nel primo tempo.