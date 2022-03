Giovedì alle 18.45 al Gelredome di Arnhem la Roma sfida il Vitesse nella gara d'andata degli ottavi della Conference League, obiettivo stagionale per i giallorossi di Mourinho che - si legge in una nota - già all'andata possono fare la voce grossa contro l'avversario olandese. Sesta nella Eredivisie ma ben distante dalle tre big Ajax, PSV e Feyenoord, la squadra di Thomas Letsch ha chiuso al secondo posto - dietro al Rennes - il Gruppo G della Conference League prima di superare il Rapid Vienna nel turno successivo. Nel doppio confronto la Roma è favorita sulla lavagna scommesse per il passaggio del turno a quota 1,30, per un netto vantaggio nei pronostici che danno gli olandesi a 3,25. La squadra olandese del tedesco Thomas Letsch (ex Salisburgo) ha poca esperienza internazionale e una rosa dal valore di mercato nettamente inferiore rispetto alla Roma. Qualche talento però c’è, come Lois Openda, nazionale del Belgio Under 21 veloce e funzionale sotto porta, con 11 gol segnati in campionato e quattro in Conference League. La squadra di Arnhem scende in campo spesso con un 3-4-1-2. Maggiore equilibrio ovviamente in vista della gara d'andata, in Olanda. In questo caso però per il successo della Roma - che potrebbe essere schierata con molte alternative rispetto alla formazione titolare - si arriva fino a 1,95. A quota 3,65 il pareggio, mentre il «2» è bancato a 3,55. Il parere dei bookmaker può strappare un sorriso a Mourinho visto che i capitolini sono sul podio delle favorite per la vittoria della prima Conference League. Dietro al Leicester, campione a quota 5,00, ci sono infatti Roma e Marsiglia a 6,50.