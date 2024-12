Getty Images

Vitoria Guimaraes-Fiorentina 0-0: Varela; M. Silva, T. Silva, Cesar, J.M. Mendes, Rivas, J. Mendes, Costa, Fernandes, G. Silva, Santos. All. Rui Borges.Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Comuzzo, Parisi; Richardson, Mandragora; Ikoné, Beltran, Gudmundsson; Kouamé. All. Palladino: Juxhin Xhaja (ALB)Dopo otto vittorie consecutive la Fiorentina ha trovato una sconfitta in campionato sul campo del Bologna. Ma per i viola non c'è tempo di disperarsi e serve riprendere subito la marcia anche in Europa.I viola sono al terzo posto con 12 punti e vogliono conquistare l'accesso agli ottavi superando proprio i portoghesi a 13.

