Redde rationem per. Dopo la clamorosa eliminazione degli azzurri già agliè tempo di bilanci per la spedizione in. Tanti i dubbi sul futuro, altrettanti i nodi da sciogliere.Ci penseranno già oggi il ct Lucianoe il presidente della Figc, Gabrielea dissiparli. Quest'ultimo farà una, nel ritiro dell'Italia. Tanta la carne sul fuoco: il numero uno del calcio italiano dovrà illuminare i tanti tifosi italiani delusi dai risultati della Nazionale sulla strada che intraprenderà la stessa. Si cambierà ancora? Sarà data fiducia a Spalletti? Lo scopriremo nelle prossime ore dopo una lunga notte di riflessioni. Una volta terminato il bilancio, gli azzurri faranno ritorno in Italia.

La conferenza stampa verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, al canale 200. Non è confermato che ad intervenire ci sia anche: l'unica cosa appurata è che a parlare ci sarà: vedremo se risponderà alle tante critiche piovutegli nelle ultime ore e farà unooppure proseguirà nel suo compito di vigilarlo sul nostro movimento calcistico.